За рік санкцій росії вдалось накопичити $80 млрд в офшорах — Bloomberg

Росія змогла зберегти в офшорах за кордоном $80 млрд, отриманих минулого року за експорт товарів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кошти розподілені по нерухомості, інвестиціях у філії за кордоном та готівці. Гроші є тіньовими резервами, які допомогли підтримати фінанси Москви після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

«Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії», — сказала Марія Шагіна, економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень. На думку експерта, це звело нанівець заморожування активів російського Центробанку.

Кошти рф за кордоном зараз перебувають в центрі уваги, оскільки партнери України пропонують використати заморожені активи для компенсацій.

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