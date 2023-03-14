Україна додатково витратить $13,5 млрд на оборону, – Зеленський

Додаткові $13,5 млрд будуть витрачені на оборону України, включаючи зарплати військовим та безпілотники, зазначи президент Володимир Зеленський.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Економічні новини.
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Зеленський також додав, що понад 170 000 квадратних кілометрів території України залишаються небезпечними через російські міни та снаряди, що не розірвалися.
Служби з надзвичайних ситуацій щодня проводять роботи з розмінування по всій Україні.
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