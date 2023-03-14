Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади

За даними Асоціації єврейських організацій та громад України до повномасштабного вторгнення рф на території нашої країни проживало понад 300 тис. осіб єврейського походження. В Україні вся література, зокрема духовна, перекладалась тільки російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовні.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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З російською навалою стає все більш очевидним, що українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою.

До Песаха, початок святкування якого цього року припав на вечір 5 квітня, за ініціативи Всеукраїнської громадської жіночої єврейської організації “Проект Кешер в Україні” підготовлено перший переклад українською мовою Гаґади на Песах – “За нашу свободу”.

Читання Гаґади – основна частина седеру – святкової вечері на Песах. Текст Гаґади являє собою своєрідний сценарій ритуальних дій, що містять усі заповіді свята Песах, а також вивчення певних традиційних уривків з Тори та Талмуду, пісень, методичних та виховних моментів, що стосуються передачі сімейних та релігійних традицій та цінностей з покоління в покоління.

“Ми хочемо провести цей Песах не тільки мовою, яку подарували нам наші прабатьки – святою мовою іврит, а також українською – мовою, що стала символом сміливості, волі та незламності, мовою землі, де ми народилися та зростали, – розповідає Влада Недак, виконавча директорка “Проекту Кешер в Україні”. – “За нашу свободу” – це та назва, яка співзвучна стану українського єврейства, яке у відповідь на повномасштабне російське вторгнення продовжило формування особливої свідомості. На жаль багато українських євреїв не володіють мовою іврит і не розуміють молитов та текстів, багатьом приходиться читати текст російською, тому надзвичайно важливим наразі став переклад Гаґади українською”.

Під час читання Гаґади заведено співати пісні, тому випуск Гаґади супроводжується музичною складовою, створеною у традиції клезмерських колективів та сучасного естрадного й канторського співу. Наразі вже записані традиційні єврейські пісні на Песах, деякі з них перекладені українською і незабаром з’являться на ютуб-каналі Проекту Кешер. Над аранжуванням, записом і перекладом пісень працювали українські, польські та ізраїльські музиканти, – усі вони вихідці з України.

“Гаґада на Песах “За нашу свободу” – це дворічний проєкт, який розпочався у серпні 2022 року. Перший етап включає переклад, редакцію та розміщення тексту класичної Гаґади українською мовою на міжнародному ресурсі https://www.haggadot.com/ до Песаха 2023 року. Українські євреї у будь-якому куточку світу зможуть завантажити її й використовувати під час седеру.

Другий етап проєкту – до Песаха 2024 року, – завершиться виданням друкованої Гаґади, яка крім класичних текстів буде доповнена коментарями і методичними матеріалами, що допоможуть провести седер у домашньому колі чи в громаді. До Гаґади входитимуть письмові та візуальні коментарі сучасних українських лідерів, митців і поетів, а також українських євреїв минулого (Бялік, Шолом-Алейхем, Меїр, Баал Шем Тов та Нахман з Брацлава тощо). Книга вийде у видавництві “Дух і Літера”.

Змістом Гаґади та її формуванням займались українські євреї та провідні українські та світові дослідники юдаїки. Гаґада доповнена сучасними коментарями та художніми роботами. Консультантами виступили: раб. Маурісіо Балтер, раб. Ноам Ціон, раб. Кароль Б. Балін, проф. Дмитро Цолін, д-р Василь Черноіваненко. Головним редактором є рабин Реувен Стамов. Переклад з івриту на українську зробила Міхаль Стамова, переклад з англійської – Галина Садірова. Літературна редакторка – Тетяна Непипенко. Ілюстрації до Гаґади створила Зоя Черкаська-Ннаді – ізраїльська художниця українського походження, скульпторка, лауреатка премії Сандберґа за мистецтво 2020 року.

Проєкт Гаґада на Песах “За нашу свободу” реалізується ВГО “Всеукраїнська жіноча єврейська організація “Проект Кешер” у партнерстві із Project Kesher, Masorti Olami, Schecter Institute, Progressive movement/HUC.

ВГО “ВЖЄО “Проект Кешер” – це всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація. З 1994 року займається розвитком та укріпленням єврейської громади в Україні, підтримкою активних жінок, сприяє утвердженню гендерної рівності та міжнаціональному та міжконфесійному діалогу.

З 2019 року організація веде неформальну єврейську освіту українською мовою, перекладає з івриту на українську мову єврейські духовні тексти. Вже перекладено 11 молитов, збірки із благословіннями до найбільших єврейських свят – Хануки, Рош га-Шани, Сімхат Тори, а також до Шабату та Гавдали.