Україна в топ-3. Кому букмекери прогнозують перемогу на «Євробаченні-2023» (фото, відео)

З наближенням музичного конкурсу «Євробачення-2023» букмекери почали робити прогнози про те, хто ж стане фаворитом цьогорічного шоу, яке пройде 9-13 травня у Ліверпулі.

Знайти рейтинг можна на сайті eurovisionworld.com.

За версією букмекерів, у топ-10 претендентів на перемогу в «Євробаченні» увійшли:

Швеція;

Фінляндія;

Україна;

Норвегія;

Велика Британія;

Іспанія;

Чехія;

Австрія;

Ізраїль;

Грузія.

Найбільше шансів на перемогу віддають Швеції — 39%. Країну представляє співачка Loreen із піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.

Друге місце у рейтингу букмекерів посідає співак із Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу складає 15%.

Наступним у списку йде український гурт TVORCHI з композицією Heart Of Steel. Їхній шанс на перемогу становить 13%.

Четверте місце в рейтингу букмекерів посідає норвезька співачка Alessandra з треком Queen of Kings. Згідно рейтингу, ймовірність її виграшу складає 5%.

П’ятірку фаворитів замикає британка Мае Мюллер з композицією I Wrote A Song. Букмекери дають їй 3% шансу на перемогу.

Нагадаємо, «Євробачення-2023» вестимуть фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та відомий телеведучий Тимур Мірошниченко.

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