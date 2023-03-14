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Україна в топ-3. Кому букмекери прогнозують перемогу на «Євробаченні-2023» (фото, відео)

14.03.2023

З наближенням музичного конкурсу «Євробачення-2023» букмекери почали робити прогнози про те, хто ж стане фаворитом цьогорічного шоу, яке пройде 9-13 травня у Ліверпулі.

Знайти рейтинг можна на сайті eurovisionworld.com.

За версією букмекерів, у топ-10 претендентів на перемогу в «Євробаченні» увійшли:

  • Швеція;
  • Фінляндія;
  • Україна;
  • Норвегія;
  • Велика Британія;
  • Іспанія;
  • Чехія;
  • Австрія;
  • Ізраїль;
  • Грузія.

    • Найбільше шансів на перемогу віддають Швеції — 39%. Країну представляє співачка Loreen із піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.

    Друге місце у рейтингу букмекерів посідає співак із Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу складає 15%.

    Наступним у списку йде український гурт TVORCHI з композицією Heart Of Steel. Їхній шанс на перемогу становить 13%.

    Четверте місце в рейтингу букмекерів посідає норвезька співачка Alessandra з треком Queen of Kings. Згідно рейтингу, ймовірність її виграшу складає 5%.

    П’ятірку фаворитів замикає британка Мае Мюллер з композицією I Wrote A Song. Букмекери дають їй 3% шансу на перемогу.

    Нагадаємо, «Євробачення-2023» вестимуть фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та відомий телеведучий Тимур Мірошниченко.

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