Контрактник військової частини на Миколаївщині виявився російським агентом (відео)

Контррозвідка СБУ викрила російського агента у Миколаївській області. Ним виявився контрактник однієї з військових частин.

Як з’ясували в СБУ, у лютому 2023 року чоловік з власної ініціативи вийшов на спецслужбу рф і запропонував свої послуги. Для цього він звернувся до своєї сестри, яка живе в росії та має близькі стосунки із Володимиром Снєговським, замкомандира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону зс рф.

Жінка познайомилась із ворогом під час окупації одного із селищ на Херсонщині, де раніше мешкала. Після звільнення району вона втекла із загарбниками, а потім оселилася в рф, де продовжила «спілкування» зі Снєговським.

Її брат, якого затримала СБУ, після встановлення зв’язку з росіянами збирав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях. Також він обговорив з ворогом умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.

Контррозвідники вчасно знайшли зловмисника та затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

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