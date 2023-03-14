До коаліції зі створення спецтрибуналу для росії долучилися 32 країни — Кулеба

Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо росії за злочин агресії проти України приєдналися.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво росії. Путін і його соратники постануть перед судом», — розповів Кулеба.

Про як саме країни йдеться очільник українського МЗС не уточнив.

Раніше він повідомояв, що Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримала створення Спецтрибуналу над рф.

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