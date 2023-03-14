Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок

В Івано-Франківську міжнародний фестиваль короткого метра 4:3 пройде у співпраці з Довженко-Центром. Учасники побачать спільну програму з фокусом на класичні українські стрічки 20-го століття.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«У нас підтверджена співпраця з Довженко-Центром. Ми будемо проводити спільну ретроспективну програму з фокусом на класичні українські стрічки 20 століття у форматі «4 на 3», – зазначив директор фестивалю Олександр Гойсан.

Він зауважив, що прийом кіноробіт на міжнародний конкурс фестивалю короткого метра розпочався 6 березня. За тиждень організатори отримали близько 600 фільмів. Найбільше, а це майже 120 стрічок, надійшли з Ірану та Індії.

«Остаточного рішення, чи ми допускаємо цих конкурсантів, ще немає. Ми думаємо про доцільність репрезентації різних країн, в тому числі і Китаю. З Іраном ситуація, насправді, двояка. Там дійсно є і влада, і люди, які пробують бути проти неї, сильно репресують і не підтримують цю владу. Думаю, багато фільмів будуть пов’язані з протестами, репресіями…Ми будемо думати, що з цим робити», – зазначив Гойсан.

Він запевняє, що на платформі, яка приймає фільми від конкурсантів, неможливо відсортувати країни для того, щоб вони не могли отримати допуск до конкурсу.

«Нам залетів навіть фільм з росії, і тут зрозуміло, що він піде за російським кораблем», – додав програмний директор фестивалю.

Наразі конкурс для подачі робіт залишається відкритим. Для міжнародних конкурсантів з 13 березня подача робіт організована на платній основі. Для українських конкурсантів вона буде увесь час безкоштовною.

Фестиваль відбудеться у Івано-Франківську з 30 серпня до 3 вересня. Дедлайн для подачі робіт – 1 липня. Організатори сподіваються, що цього року на національному конкурсі буде більше фільмів про війну. Торік цей жанр представляла лише одна стрічка. Організатори фесту просять уважно добирати свої роботи для конкурсу, щоб вони відповідали головній умові – формату 4:3.

«Це може бути будь-яке кіно: ігрове чи документальне, незалежно від жанру. 4:3 – це певною мірою квадратне співвідношення сторін зображення. У 20 столітті це було суто технічною засадою, бо його продукувала сама плівка. Пізніше, коли зауважили, що формат 4:3 трішки погано для кіно театрального релізу, його почали підрізати зверху і знизу і вийшло 16:9. Тепер 4:3 роблять окремо. Якщо в нього розмістити крупний план людини, то збоку не буде простору і це особливий ефект, коли глядач фокусується на людині. Це може бути осмислене рішення», – запевняє директор міжнародного фестивалю.

Відомо, що переможців обиратиме поважне міжнародне журі. До участі у фестивалі допускаються фільми хронометражем до 30 хвилин, виготовлені після 1 січня 2021 року. 50% зборів, отриманих від подачі іноземних фільмів, будуть віддані на потреби місцевого благодійного фонду «Порт Франківськ», який допомагає жителям та військовим у найгарячіших точках України.

Вперше фестиваль короткого метру 4:3 було проведено у 2021 році. Торік у міжнародному конкурсі перемогла британська стрічка «Оператор» .

Національний центр Олександра Довженка (також Довженко-Центр) — державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини.