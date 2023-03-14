На Миколаївщині створюють автентичну вишиванку з таврійським орнаментом

На Миколаївщині стартував проєкт в рамках якого буде створено власну автентичну вишиванку з таврійськими мотивами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«11 березня 2023 року стартувала навчальна програма «Миколаївська вишиванка з таврійським розписом». Її мета – розширити плеяду знавців нашого неймовірного регіонального таврійського розпису і спільно з тренерсько-викладацьким складом створити новий бренд – миколаївську вишиванку з таврійськими орнаментами», – розповіла Руслана.

За її словами, учасники проєкту, а це люди, які вже вміють вишивати, пройдуть цикл спеціальних навчань. Викладачі познайомлять з канонами української вишивки, символікою та кольорами таврійського розпису, а також навчать рушниковим швам, вишиванню хрестиком, художньою гладдю тощо.

У результаті, застосовуючи різні прийоми та методи, буде створено автентичну миколаївську вишиванку з таврійським орнаментом. Її ідея належить місцевій мисткині, Заслуженій майстрині народної творчості України Любові Паранюк, яка багато років займається таврійським розписом.

Крім того, в процесі навчання учасники матимуть змогу створити власну вишиванку для себе чи своїх близьких. Також можна буде напрацювати власні схеми вишивки за мотивами таврійки, які згодом увійдуть до окремого посібника з авторськими та ексклюзивними схемами.

Проєкт організований ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» за підтримки партнерів з ГО «Культурно-мистецька асоціація «Арт-спокуса».