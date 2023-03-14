Росіяни обстріляли Одещину із Су-24: пошкоджений дитячий садок (фото)

Сьогодні, 14 березня, росіяни обстріляли ракетами Одещину із застосуванням тактичної авіації.

Про це повідомили в ОК «Південь».

Літаки Су-24 з моря випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.

«Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що узбережжя — лінія бойових дій, тому вкрай небезпечне.

14 березня уранці росія також завдала ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого постраждали цивільні.

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