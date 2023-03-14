На Закарпатті показали столицю лозоплетіння

Село Іза, що на Закарпатті, – це справжній музей лозоплетіння просто неба і величезний ярмарок.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”

“Село Іза вважається столицею лозоплетіння на Закарпатті. Це справжній музей просто неба і величезний ярмарок. Чи не в кожному дворі виставлено сотні плетених виробів: кошиків, сувенірів та меблів.” – йдеться в повідомленні.

Історія села Іза налічує майже сім століть, перша письмова згадка – 1387 рік. Згідно з легендою, назву село отримало від першого поселенця, якого звали Ізай.

Родоначальником лозоплетіння в Ізі вважається Іван Кашко. Спочатку він навчав цьому ремеслу своїх синів. Опісля воно стало основним для більшості жителів села, а ці традиції збереглися і до наших днів.

Масове виробництво товарів з лози припадає на 1880-ті роки. На початку ХХ століття Іза стає головним центром лозоплетіння тодішнього Марамороського комітату Австро-Угорщини.

Процес лозоплетіння жителі називають «ізянським наксамом». Назва походить від угорського слова «nopszа́m», що в перекладі означає «трудодень», «наймана праця».

У 2022 році традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.