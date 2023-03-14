Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде у прокат більш як у 80 країнах

Держкіно анонсувало графік прокату українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» за кордоном.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”

Зазначається, що у країнах Близького Сходу та Північної Африки прем’єра відбулася 2 березня. Водночас у Франції та Бельгії мультфільм вийде в прокат 29 березня, в Австралії та Новій Зеландії – 6 квітня, у Нідерландах – 19 квітня, в Італії – 20 квітня, В’єтнамі – 29 квітня, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Албанії, Македонії та Косово – 27 квітня, а в Андоррі та Іспанії – 28 квітня.

Також відомство повідомляє, що протягом травня відбудуться покази в Угорщині та Португалія (4 травня), а також Румунії (12 травня).

Заразом у Сербії та Чорногорії глядачі зможуть завітати на анімацію «Мавка. Лісова пісня» 29 червня, у країнах Балтії та Польщі – 14 липня, а в Туреччині – 25 серпня.

«Точні дати прем’єр на території США, Канади, Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Ізраїлі, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та в інших країнах буде анонсовано згодом», – зауважили у Держкіно.