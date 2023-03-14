До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців

До проєкту «Армія відновлення» долучилися 9 081 безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 56 млн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Вже понад 9 тисяч безробітних з 14 регіонів взяли участь у суспільно-корисних роботах, які прискорюють відновлення країни», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість залучених до «Армії відновлення» безробітних зафіксована у Полтавській області – 2 750 осіб, на Донеччині – 1 407 осіб та Сумщині – 1 238.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно корисних робіт направлено 56 млн грн.