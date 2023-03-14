«Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати

Державний концерн «Укроборонпром» розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати у партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Про це повідомили в «Укроборонпромі».

В Україну вже поставили першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили оборони знищують окупантів.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82-мм та 120-мм, артилерійських снарядів 122-мм та 152-мм.

«З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо», — розповіли у концерні.

«Укроборонпром» розгорнув виробництво покращених 82-міліметрових осколкових мін в одній з країн-членів НАТО.

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