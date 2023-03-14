Сергій Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА — Гончаренко

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай звільнився з посади.

Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Незабаром буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше», — написав депутат.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як пише LB з посиланням на джерела, про своє звільнення Гайдай може оголосити завтра, 15 березня. А Казахстан має надати згоду на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, які мають відбутися 19 березня.

Співрозмовники видання зазначають, що на посаду Гайдая є кілька кандидатур серед військових.

Наприкінці січня ЗМІ із посиланням на власні джерела вже повідомляли, що Гайдая планують звільнити та відправити у Казахстан в якості посла. Причини можливого звільнення посадовця, який керував Луганщиною з 25 жовтня 2019 року, не уточнюють.

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