У Польщі назвали терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29

Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 протягом чотирьох-шести тижнів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє RP.

На пресконференції у відповідь на питання журналіста щодо термінів передачі Україні літаків, він зазначив, що це може статися у квітні.

«Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4-6 тижнів», — сказав Моравецький.

Раніше про готовність передати літаки публічно заявляв президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNN.

А на початку березня Польща зі Словаччиною домовились про спільну передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Згодом стало відомо, що Словаччина готується передати 10 з 11 літаків, але спочатку це має затвердити парламент.

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