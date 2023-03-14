Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”

Перший фільм документальної трилогії Артема Шевченка “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі” був опублікований на YouTube-каналі Головного управління розвідки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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У стрічці “Небо: Авіапрорив на Азовсталь” розкриваються раніше невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в Маріуполі, що опинився оточеним ворогом.

“7 бойових вильотів до міста Марії: кожен — як останній”, — зазначила пресслужба ГУР.

“Попри те, що війна все ще у гострій фазі, наша країна і весь світ мають знати про ці успішні операції. І тут ми говоримо не лише про воєнну розвідку, але й про всі сили оборони і про те, якими над зусиллями це все вдається та як це складно і насправді ризиковано від моменту задуму до реалізації”, — додав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

“Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України”, — наголосили в пресслужбі.

Премʼєра стрічки відбулася 8 березня у ефірі національного телемарафону.