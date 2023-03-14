СБУ затримала в Лимані чиновницю, яка збирала для окупантів персональні дані українців

Служба безпеки викрила чергову ворожу поплічницю у Лимані на деокупованій Донеччині.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадницею виявилась колишня працівниця одного з відділень «Укрпошти» у Лимані. Після окупації вона вирішила допомагати загарбникам та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Росіяни призначили її главою «відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення днр». Окупанти доручили зловмисниці збирати персональні дані українців та передавати їм. Також колаборантка змушувала пенсіонерів та пільговиків перевести соцвиплати під «російську юрисдикцію».

Після звільнення Лиману зрадниця хотіла сховатися від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в «Укрпошту». Втім, співробітники СБУ викрили колаборантку і затримали. Їй повідомили про підозру за колабораційну діяльність.

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