На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба

Київщина зазнала великих руйнувань внаслідок дій російських окупантів. В області окупаційне військо російської федерації зруйнувало 27, 7 тисячі обʼєктів. З низ 7000 вже повністю вдалося відновити.

Як передає Amazing Ukraine, про це заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба розповів в ексклюзивному інтервʼю для “Ми-Україна”.

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За його словами, ще 4000 обʼєктів відновили частково, але відновити все “капітально” наразі неможливо з економічної та соціальних точок зору.

“Для цього треба як в Ірпені, зносити квартали та будувати нове житло”, – пояснив він.



Заступник очільника ОП також нагадав, що у 2022 році вже діяла програма Уряду, логіка якої була досить проста та ефективна – відновити максимальну кількість домівок, які постраждали не настільки, щоб вкладати капітальні кошти – замінити вікна, дахи.