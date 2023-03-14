Нідерланди передадуть Україні кораблі для знешкодження мін

Нідерланди спільно з Бельгією передадуть Україні кораблі для виявлення та знешкодження мін для берегової охорони.

Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу в Одесі.

За її словами, у другій половині 2023 року країна почне навчання українських військових на суднах. А самі системи планують поставити у 2025 році.

«У Нідерландах, як у мореплавній державі, у нас є велика морська традиція і ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб імпортувати їжу, для того, щоб торгувати й це, безумовно, має зв’язок із рештою світу. Нідерланди надають два мінні тральщики класу Alkmaar і ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали як використовувати ці човни», — сказала міністерка.

Оллонгрен також наголосила на стратегічній та економічній важливості гаваней Одеської області для імпорту у рамках зернової угоди.

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що розмінуванням моря будуть займатися тільки після війни.

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