Що таке фальш-цілі і як ними намагаються обдурити українську ППО

Останнім часом росіяни знаходяться у пошуках нової тактики ракетних ударів, яка б дозволила їм прорвати українську ППО.

Зокрема, вже кілька місяців ворог активно застосовує так звані фальш-цілі. У проміжках між обстрілами їх застосовують для пошуку систем ППО, під час масованих атак — для їх відволікання та виснаження.

Сhas News розповідає, що таке фальш-ціль і як за допомогою фальш-цілей росія намагається обдурити охоронців українського неба.

Що таке фальш-цілі

Фальш-цілі можуть бути двох типів:

ракети без бойової частини — їхня задача бути видимими для РЛС та відволікати ППО;

— їхня задача бути видимими для РЛС та відволікати ППО; результат роботи пристроїв радіоелектронної боротьби (РЕБ) наземного базування або вбудованих у літаки — вони створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі.

Українські військові запевняють, що така тактика не дає ворогу очікуваних результатів.

«Ми освідчені в тому, що вони можуть використовувати фальш-цілі, то для них це неефективна тактика. Хоча вони продовжують за допомогою цієї тактики вишукувати нашу протиповітряну оборону і намагатися спровокувати її роботу для того, щоб потім уразити. Наразі ця робота безефективна», — розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Повітряні кулі з кутовими відбивачами

З середини січня росія почала активно використовувати повітряні кулі з кутовими відбивачами. Головна мета цих літаючих об’єктів — виявити і відволікти осередки української ППО.

Вони можуть створювати перешкоди та вводити в оману радіолокаційні системи, які сприйматимуть об’єкт за хибну ціль, наприклад, за БПЛА. Крім того ці об’єкти можуть нести найпростіші пристрої для збору даних, довго висіти в повітрі і збирати інформацію.

Детальніше про тактику застосування таких куль Chas News розповідав в окремому матеріалі.

Крилаті ракети Х-55 з імітаторами бойової частини

Під час масованих ракетних атак у якості хибних цілей росіяни використовують радянські крилаті ракети Х-55СМ. Свого часу вони створювалися для нанесення ядерних ударів по стратегічних цілях за заданими координатами.

Ракету запускають з ракетоносців Ту-95 та Ту-160, вона здатна зі швидкість 720-830 км/год долати до 3500 км. При цьому вона може летіти на гранично малих висотах із огинанням рельєфу місцевості, що ускладнює її виявлення системами ППО.

У 2005 році в рф прийняли на озброєння глибоку модифікацію ракети — Х-555, яка здатна нести неядерний заряд і вона теж застосовувалася для бомбардування українських міст. Однак наприкінці 2022 року окупанти почали стріляти по Україні старими Х-55. Ядерний заряд на них замінили імітаторами — великими «бляшанками» аналогічної ваги.

Вперше, за даними Defense Express, таку «фальш-ракету» збили під Києвом 17 листопада. Потім уламки Х-55 знаходили на Львівщині, Івано-Франківщині та Київщині.

«Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити, насамперед, нашу ППО, вона може використовуватися і як хибна мета. Припустимо, ракети летять у купі – п’ять штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, летять за маршрутом», — пояснював тактику застосування цих ракет Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

У результаті фальш-цілі водночас виконують кілька функцій — виявляють системи ППО, відволікають від важливіших цілей та виснажують, оскільки на їх збиття теж витрачаються дефіцитні зенітні ракети.

Проте навіть за відсутності бойової частини Х-55 становить велику небезпеку — через власну кінетичну енергію ракети та залишки високотоксичного палива. У результаті внаслідок падіння на житлову забудову вона може спричинити руйнування та пожежі, розповідав полковник Микола Данилюк, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генштабу ЗСУ .

До речі, він зазначав, що усі без винятку виявлені Х-55 були із навмисно стертими серійними номерами. Полковник допустив, що, можливо, росіяни запускають ракети, які у 1999 році отримали від України, і тепер хочуть приховати цей факт.

Данилюк зазначав, що застосування ворог Х-55 з імітаторами бойової частини також свідчить про виснаження власних запасів сучасних крилатих ракет російської федерації. Щоправда, з точки зору економіки запуск таких ракет — це дуже дивне рішення.

«Навіть якщо вважати, що вони дісталися росії практично безкоштовно, її зберігання, обслуговування, заправка, запуск — дуже великі гроші», — розповідав АрміяInform командир таємного підрозділу ЗСУ, який займається вивченням ракетної тактики росіян.

Крилаті ракети Х-101 з блоком постановки фальш-цілей

Росіяни також намагаються модифікувати свої ракети для протидії ППО, зокрема оснащують їх радіолокаційними пастками.

Крилаті ракети Х-101, виготовлені наприкінці 2022 року, поряд з модернізованою оптико-електронною системою наведення отримали блок постановки пасивних перешкод Л-504. Він оснащений піропатронами з дипольними відбивачами — смужками фольги чи відрізками металізованого скловолокна.

Полковник Микола Данилюк на брифінгу розповідав, що ракета, імовірна, оснащена датчиками, які у випадку радіоелектронного опромінення радарами літаків або наземних установок, автоматично активують блоки Л-504 для відстрілу перешкод.

Дипольні відбивачі у небі формують «хмару», які сприймаються радарами як ще одна ціль, що ускладнює ураження ракет системами ППО.

«За їхнім задумом, це дасть змогу крилатим ракетам здійснювати прорив нашої системи ППО та досягати цілей. Однак проведені дослідження та статистика роботи українських систем ППО засвідчили, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора. Масований прорив системи ППО не здійснюється, а російські ракети все частіше падають на території РФ, не долітаючи до України», — пояснював Данилюк.