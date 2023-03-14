Полковника Міноборони затримали на хабарі за зняття з військового обліку (фото)

Заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, що посадовець готував фейкові документи про зняття військовозобов’язаного з обліку для виїзду за кордон.

Свої послуги полковник Міноборони оцінював у $9 тис. За ці гроші чиновник готував висновок ВЛК про непридатність до військової служби.

Посадовця спільно з СБУ затримали під час передачі документів та отримання хабаря від одного з військовозобов’язаних.

Під час обшуків у фігуранта знайшли документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

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