Вербна неділя 2023: дата, походження та традиції

За тиждень до Великодня християни святкують Вербну неділю. Chas News розповідає, на яку дату вона припадає цього року, як зародилося свято та які традиції з ним пов’язані.

Вербна неділя у 2023 році — коли святкують православні, греко-католики та католики

Вербна неділя — шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня. Православні християни та греко-католикиу 2023 році відзначають свято 9 квітня .

Католики цього року святкують Вербну неділю 2 квітня.

Вербна неділя: значення та походження свята

У церковному календарі свято називається Вхід Господній у Єрусалим. Вважається, що за день до цього — у Лазареву суботу — Ісус Христос воскресив у Віфанії Лазаря. Завдяки очевидцям про диво швидко стало відомо по усій країні.

Тому, коли Ісус Христос завітав до Єрусалима, люди сердечно його вітали, співали пісні та кидали під ноги пальмове гілля і квіти.

Чому свято називається Вербна неділя

У багатьох народів свято відоме як Пальмова неділя — з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.

Однак у Східній Європі, де пальми не ростуть, а навесні розпускається і зацвітає верба, пальмові гілки замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти. Відповідно в українській традиції свято називається Вербна неділя.

Вербна неділя: традиції свята

У Вербну неділю в церквах проводять святкові служби та святять вербу, яка символізує прийдешню весну і відродження всього живого.

Колись господарі, повертаючись з церкви зі свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу садили на городі або в полі кілька гілок, «щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток». Решту несли до хати і ставили на покуті під святими образами.

Заставши в хаті того, хто проспав вранішню службу, били його свяченою вербою, примовляючи:

Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Вважається, що гілки верби, освячені в церкві, наділені великою духовною силою й допомагають позбутися багатьох хвороб. Тому немовлят купали у воді з вербними бруньками, хворі люди використовували вербу для лікування. Вербою били по тілу, примовляючи: «Святий Дух, через вербу входь – хворобу відводь. Верба прийде – хворобу віднесе».

У народі також вірили, що гілки верби захистять будинок від пожеж і повеней, а його господарів — від хвороб, бідності й негараздів.

Що не можна робити у Вербну неділю

У Вербну неділю не можна:

прати, прибирати, прасувати, робити ремонт;

вишивати та в’язати;

готувати гарячі страви;

сваритися, ображатися, пліткувати;

влаштовувати застілля, вінчатися, одружуватися, хрестити дітей.

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