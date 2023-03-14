У Повітряних Силах назвали причини численних повітряних тривог 14 березня

Масштабні повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації рф, загрозою наземних оперативно-тактичних комплексів та польотами винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Так, близько 10 ранку через зліт російської тактичної авіації тривога лунала на півдні, півночі та сході України. Тоді ворожі літаки Су-24 випустили з моря 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини.

З 10.27 на тривогу у східних регіонах оголосили через загрозу застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

А о 15.26 повітряна тривога по всій території України пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.

Інші тривоги — о 13.00, 14.30 та 16.30 оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал» з авіабази «Саваслейка» у Нижегородській області рф. У Повітряних Силах припустили, що ці зльоти — тренувальні.

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