Графіки відключення світла в Україні 15 березня: яка ситуація в енергосистемі

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему після атак росіян. Тому у деяких регіонах можливі аварійні чи стабілізаційні відключення. Також світло може зникнути через локальні аварії.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 15 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 15 березня

Відключення світла в регіоні не заплановані. Актуальну інформацію про можливі вимкнення повідомляють у Telegram-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 15 березня

Відключення світла не заплановані, але у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області за графіками. Про зміну ситуації можна ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 15 березня

Детальну інформацію та розклад відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 15 березня

У регіоні вимикати світло не планують. Але у разі перенавантаження ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 15 березня

У випадку застосування стабілізаційних відключень ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 15 березня

У разі змін у роботі енергосистеми графіки можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 15 березня

У частині будинків Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів столиці цими днями застосовують відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Перевірити інформацію щодо поточних вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 15 березня

У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 15 березня

Про обмеження споживання у регіоні не повідомляли. У разі змін з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 15 березня

На Львівщині не планують обмежувати споживання електроенергії. Якщо ситуація зміниться, графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 15 березня

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 15 березня

У разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 15 березня

Відключення світла в регіоні не заплановані. У разі погіршення ситуації переглянути розклад вимкнень світла в області можна на сайті. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 15 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 15 березня

У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 15 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 15 березня

У Харківській області через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення. Перевірити інформацію про відключення можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 15 березня

Відключення світла в регіоні не заплановані. У разі погіршення ситуації чи стрімкого зростання споживання електрики ліміти можуть бути доведені протягом дня. З графіком планових вимкнень у разі їх застосування можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 15 березня

Дізнатись розклад вимкнень електроенергії на випадок погіршення ситуації, а також перевірити свою адресу, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 15 березня

У Чернівецькій області світло не вимикатимуть. У разі змінення ситуації розклад можливих відключень електрики можна подивитись тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 15 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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