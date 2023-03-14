15 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 15 березня
Сьогодні на планеті відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів.
Також сьогодні — Міжнародний день боротьби з ісламофобією.
В Угорщині — День початку революції та війни за незалежність.
В Білорусі — День Конституції.
В Ліберії відзначають День народження Джозефа Робертса, першого президента країни після здобуття нею незалежності у 1848—1856 роках (а потім ще у 1872—1876) .
В Палау — День молоді.
Яке релігійне свято 15 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:
- священномученика Феодота, єпископа Киринейського;
- мучениці Євфалії Леентинської (Сицилійської);
- мученика Троадія Неокесарійського;
- преподобного Агафона Скитського, Єгипетського;
- 440 мучеників Італійських.
День ангела 15 березня
Іменини в цей день святкують Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Василь, Іларіон.
Які історичні події стались 15 березня
44 до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.
1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися в Іспанію.
1820 — Мен став 23-м штатом США.
1848 — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії.
1867 — австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.
1892 — американець Джессі Рено запатентував ескалатор.
1906 — у Великій Британії зареєстрована компанія Rolls-Royce.
1917 — у Росії цар Микола II зрікся престолу, сформований Тимчасовий уряд.
1927 — почалося будівництво ДніпроГЕСу.
1962 — президент США Джон Кеннеді запровадив «Білль про права споживача». Тепер цей день у всьому світі відзначають як Всесвітній день захисту прав споживачів.
1990 — Михайло Горбачов склав присягу президента СРСР.
1990 — в Іраку стратили журналіста британського видання Observer.
1994 — ухвалена конституція Республіки Білорусь.
1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка подолала висоту у 6 метрів.
2011 — заворушеннями в Дамаску та Алеппо почалася громадянська війна в Сирії.
2015 — по всій Бразилії пройшли масові демонстрації з вимогою відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф.
2018 — в Маямі (США) обрушився пішохідний міст обрушився на автомагістраль — 4 людини загинули.
2019 — стрілянина в мечетях Крайстчерча (Нова Зеландія) — 51 людина загинула.
Хто народився 15 березня
1611 — Ян Фейт, фламандський живописець і гравьор.
1767 — Ендрю Джексон, 7-й президент США (1829—1837).
1830 — Пауль Гейзе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1910).
1854 — Еміль фон Берінг, німецький бактеріолог, розробник протиправцевої сироватки, лауреат Нобелівської премії з медицини (1901).
1932 — Єжи Гофман, польський кінорежисер.
1968 — Сабріна, італійська співачка.
1975 — Єва Лонгорія, американська актриса.
1975 — Веселин Топалов, болгарський шахматист, чемпіон світу за версією ФІДЕ (2005).
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