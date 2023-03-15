Сьогодні відбудеться прем’єра документального фільму “Море. Битва за острів Зміїний”

У середу, 15 березня, о 21:15 в ефірі національного телемарафону продемонструють фільм “Море. Битва за острів Зміїний”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Читай також: Британія викупила у Бельгії та передала Україні 46 бронетранспортерів

Це – друга робота з документального циклу Артема Шевченка “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі” присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі українського острова.

У фільмі вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МОУ.

Вмикайте “Єдині новини #UAразом” о 21:15 у середу, 15 березня.