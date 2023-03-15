Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: деталі

Уранці 15 березня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у районі «прильоту» немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Там знаходяться тільки житлові будинки та міська інфраструктура.

В ефірі телемарафону Терехов уточнив, що пошкоджень зазнав житловий будинок та інтернат, в якому знаходились тільки працівники. Також у будинках навколо повибивало шибки.

Про жертв та постраждалих інформації не повідомляли. На місці працюють екстрені служби.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.