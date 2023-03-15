Навесні і влітку на Україну чекають важкі бої – Пентагон

Найближчі п’ять місяців будуть спекотними для України — за прогнозами наших американських союзників, навесні та влітку будуть важкі бої. Але партнери зроблять усе можливе, щоб вирішити проблему дефіциту боєприпасів.

Як передає Amazing Ukraine, про це на брифінгу заявив представник Міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Він нагадав, що США з початку повномасштабної війни роблять все можливе, аби задовольнити потреби України у різних видах озброєння.

«Важливо зробити крок назад і подивитися на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду буде важка боротьба, особливо коли ми вступаємо у весну та літо», — сказав Райдер.

За його словами, нинішнє засідання у форматі Рамштайн буде присвячене невідкладним потребам, зокрема боєприпасам для України.

Наша розвідка теж очікує посилення боїв. Із середини до кінця весни відбудуться вирішальні бої, це буде «переломний момент» у війні. Про це, нагадаємо, на прикінці лютого в інтерв’ю Forbes розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

За його словами, якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, то зараз «рахунок 1:1, а хвилина 70. Це суб’єктивне бачення».

Також Буданов повідомив, що «великий наступ» Росії вже йде.

«Але він так йде, що не всі це навіть бачать — такої якості цей наступ. Вони мають стратегічне завдання — до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», — зазначив голова військової розвідки.