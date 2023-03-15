З’явилася мапа просторів із українськими книжками за кордоном

У межах проєкту Ukrainian Bookshelves Worldwide створили мапу з 388 просторами за кордоном, де розміщені українські книжки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Мета спецпроєкту:

підтримати зусилля організаторів ініціатив із репрезентації українських книжок за кордоном;

розповісти про їхню роботу і виклики, з якими вони зіштовхуються;

зробити їхній досвід корисним для тих, хто збирається створити українську книжкову полицю у своєму місті, організації, закладі або ж покращити роботу вже наявної, хоче допомогти українським книжкам бути доступнішими за кордоном.

Наразі на мапі представлені простори з 22 країн світу: Австрія, Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Південна Корея, Португалія, Республіка Кіпр, Румунія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія.

Близько 85% з опитаних українських книжкових полиць були створені після 24 лютого 2022 року. 70% із них існують при бібліотеках. Докладно про кожну можна дізнатися на сторінці спецпроєкту.

«Перебуваючи в крихкому та загрозливому стані, українська книговидавнича сфера залишається мужньою, видавництва, незалежні ініціативні групи та бібліотекарі організовують книжкові полиці за кордоном, щоб допомогти українським дітям-біженцям та їхнім батькам відчути зв’язок із втраченими домівками та далекою батьківщиною», — розповіла координаторка дослідження проєкту Городиська Поліна.

Наразі на сайті можна ознайомитися із мапою полиць, текстом дослідження про їхню діяльність, а також порадником для створення української книжкової полиці та книжковими добірками, якими ви можете наповнити полиці. Результати доступні українською та англійською мовами.

«Якщо раніше бібліотеки закуповували лише російську книгу, а читачі давно звикли, що українську навіть у відділі «літератури іноземними мовами» годі й шукати — ми віримо, що завдяки волонтерам, громадським об’єднанням та, звісно ж, надзвичайно якісній продукції українських видавництв ця ситуація суттєво змінилась. Українська книжка повинна бути помітною за кордоном», — наголосила Оксана Хмельовська, головна редакторка сайту Читомо.

Щоб додати свою ініціативу на мапу, потрібно написати лист із темою «Додайте нашу книжкову полицю на мапу» на partners.chytomo@gmail.com.