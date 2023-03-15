Український письменник увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії-2023

Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список книжок, які можуть стати нагородженими у 2023 році. У список увійшло 13 творів, серед яких знайшла своє місце “Львівська гастроль Джимі Хендрікса” – книжка українського письменника Андрія Куркова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Пронизаний унікальним брендом чорного гумору та горілчаного магічного реалізму Куркова, “Львівська гастроль Джимі Хендрікса” — це ніжний портрет одного з найбільш інтригуючих міст світу”, — зауважують на сайті премії.

Пресслужба додає: “До довгого списку увійшли (…) один з найвідоміших українських письменників, який пообіцяв більше не писати російською мовою”.

Скріншот із сайту Міжнародної Букерівської премії

Цьогоріч перші номінації отримали книги, написані болгарською, каталонською та тамільською мовами, а також книги які мають елементи корейської казки, французького горору, індійської мелодрами та скандинавської саги.

Повний список книг можна побачити тут.

Претендентів у списку обрало професійне журі, яке очолила французько-марокканська письменниця Лейла Слімані, а також входять:

британський літературний перекладач з української Уям Блекер,

малайзійський письменник Тан Тван Енг,

авторка і критикиня New Yorker Парул Сегал,

літературний редактор Financial Times Фредерік Штудеманн.

“Книги, автори та перекладачі, яких відзначає премія, відкривають читачам вікно у світ і дають можливість доторкнутися до життя людей з різних культур”, – зазначають на сайті премії.

Шорт-лист із шести книжок буде оголошено у вівторок, 18 квітня. Переможця буде оголошено на церемонії в лондонському Sky Garden 23 травня 2023 року.