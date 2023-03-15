Росія, Китай та Іран розпочинають спільні військові навчання

Сьогодні, 15 березня, Китай, Іран і Росія почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Китаю.

Навчання під назвою «Пояс морської безпеки-2023» триватимуть до неділі, 19 березня.

У відомстві зазначають, що тренування допоможуть «поглибити практичне співробітництво між ВМС країн-учасниць». Додають, що вони базуватимуться на спільних морських навчаннях, проведених у 2019 та 2022 роках.

Раніше, у Китаї прирівняли військову підтримку росії до постачання американської зброї у Тайвань. Голова МЗС зазначив, що Пекін не є «частиною кризи» і «не створював її»

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