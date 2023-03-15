У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі

Міністерство культури та інформаційної політики розпочало процес повернення майна державі у Почаївській Успенській лаврі.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Главком.
Читай також: New York Times виклала у відкритий доступ фільм про звірства росіян у Бучі – ВІДЕО
Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв’язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.
«Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України», – додав міністр.Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври», – наголосив Олександр Ткаченко.
За його словами, керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври.
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
- Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
- До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
- В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
- Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
- Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади