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У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі

15.03.2023

Міністерство культури та інформаційної політики розпочало процес повернення майна державі у Почаївській Успенській лаврі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Главком.

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Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв’язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

«Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України», – додав міністр.Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври», – наголосив Олександр Ткаченко.

За його словами, керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври.

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