ЄС підтримує українську формулу миру – Шарль Мішель

Європейський Союз підтримує формулу справедливого миру, яка була запропонована Президентом Володимиром Зеленським для завершення російської агресивної війни проти України, та докладає зусиль, щоб згуртувати навколо цих пропозицій міжнародне співтовариство.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми підтримуємо формулу справедливого миру, яка була запропонована Президентом Зеленським. Вона основана на Хартії ООН та на повазі до міжнародного права. Ми напружено працюємо, щоб об’єднати міжнародне співтовариство навколо цих мирних зусиль, як ми це зробили під час голосування резолюції Генеральної Асамблеї ООН із закликом вивести російські сили з території України… Ця резолюція була підтримана переважною більшістю – 141 країна «за». Але робота щодо переконання інших залишається дуже великим викликом», – сказав Шарль Мішель.

Він нагадав, що Президент Зеленський взяв участь у саміті ЄС 9 лютого.

«Це пленарне засідання саміту було нагодою висловити повну підтримку Україні, яку ми надаватимемо так довго, як це буде потрібно. Тому що поразка не є опцією для України… Для того, щоб виграти мир, ми маємо зміцнити нашу оборону та наші спроможності. Вже за три дні після того, як росія розпочала свою атаку, ми ухвалили рішення поставляти зброю та боєприпаси для України. Це означало зміну парадигми. Я переконаний, що це було народженням нашої європейської оборони», – заявив президент Європейської ради.

Він наголосив, що для зміцнення власної оборони країни ЄС мають розвинути спроможності власної оборонної промисловості та терміново надати необхідну допомогу для України.

«Протягом минулих місяців російські сили вистрілюють від 20 до 50 тисяч артилерійських снарядів на день, тож Україні потрібні боєприпаси, щоб захистити себе. Саме тому ми опрацювали пропозицію Президента Естонії Каї Каллас, щоб організувати об’єднане замовлення та прискорити доставку (боєприпасів) для наших українських друзів. Високий представник ЄС Боррель розвинув конкретний план для імплементації цієї допомоги», – сказав Шарль Мішель.

Він зауважив, що ЄС прагне бачити ескалацію миру в Україні, але росія не припиняє ескалацію війни. При цьому для завершення цієї війни та переходу до миру необхідне лише одне рішення з боку країни-агресора – зупинити свою зброю та вивести всі російські війська за межі міжнародно визнаних кордонів України.

«На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що кремль має намір рухатися у цьому напрямку. Попри це ми продовжуємо боротися за мир, ведемо дипломатичну битву», – додав президент Європейської ради.

Як повідомлялося, мирний план Президента Зеленського містить пропозицію щодо укладення так званого «Київського компакту», – угоди, що передбачає міжнародні гарантії безпеки та зобов’язання із забезпечення обороноздатності України на рівні, що є достатнім для стримування та для оборони від російської агресії у майбутньому.

Міністри оборони ЄС, які минулого тижня зустрічалися у Стокгольмі, дійшли політичного рішення про виділення додатково 2 мільярдів євро з Європейського фонду миру для закупівлі боєприпасів для України.

Один мільярд євро планується витратити на компенсації країнам-членам, які мають поставити боєприпаси негайно для України з використанням вже існуючих національних арсеналів. Ще один мільярд буде спрямований на спільне замовлення для європейської оборонної промисловості для виготовлення снарядів для поповнення складів в країнах ЄС та для продовження їх постачання в Україну. Йдеться насамперед про снаряди для артилерійських систем «натівського» калібру 155 мм.