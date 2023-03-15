Кремль створив план перетворення Молдови на сателіт росії — ЗМІ

Росія розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт та встановити контроль над країною 2030 року.

Про це повідомляє «Досьє», у розпорядженні якого разом з міжнародним консорціумом журналістівопинився документ «Стратегічні цілі рф у Республіці Молдова».

Його розробили ще у 2021 році, там описують план того, як Молдова має опинитися в повній залежності від Москви.

Зокрема, стратегічними цілями є вступ Молдови до ОДКБ та ЄАЕС, протистояння впливу на країну НАТО та ЄС, надання Придністров’ю «особливого статусу», а також збереження російської мови в системі освіти Молдови.

Так, до 2022 року росіяни планували нейтралізувати дії Молдови щодо усунення присутності російських військових у «Придністров’ї». до 2025 року — рф хотіла сформувати проросійські настрої серед еліт. А до 2023-го планували легалізувати «особливий статус» Придністров’я, забезпечити присутність у країні пропагандистських ЗМІ, а російську мову зробити «мовою міжнаціонального спілкування».

Згідно з документом, тиснути на Молдову планували залежністю від російського імпорту, зокрема газу.

Журналісти зазначають, що одним з розробників плану є співробітник управління путіна з прикордонного співробітництва Андрій Вавілов. Це ж відомство займалося розробкою схожої стратегії щодо Білорусі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.