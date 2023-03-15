У Данії створять фонд на $1 млрд для військової та гуманітарної допомоги Україні

Уряд Данії оголосив, що створить фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд) для військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Створення фонду узгодили з переважною більшістю партій у парламенті. 5,4 млрд крон будуть спрямовані на військову підтримку, 1,2 млрд — на допомогу громадянському населенню, 0,4 млрд — на зусилля данських компаній з відновлення України.

«Це відображення побажань України, які, окрім військової та гуманітарної допомоги, стосуються також реконструкції», — сказав Ларс Локке Расмуссен, голова МЗС Данії.

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