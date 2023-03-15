Компанію з Люксембурга підозрюють в передачі супутникових знімків ПВК «Вагнер»

До держпрокурора Люксембургу подали позов проти компанії Spacety Luxembourg SA, яку підозрюють в передачі супутникових знімків російським найманцям із ПВК «Вагнер» у січні 2023 року.

Про це повідомляє Euractiv.

На компанію звернули увагу, коли вона потрапила у список Управління контролю за іноземними активами США в контексті санкцій проти «вагнерівців».

Позов проти Spacety Luxembourg SA подали одразу Мінекономіки та Міністерство закордонних і європейських справ. У Мінекономіки заявили, що розірвали контракти на оренду компанією офісів у Люксембурзі. Також співпрацю з фірмою припинили Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу.

Spacety Luxembourg SA звинувачують у порушенні санкцій ЄС та закону про експортний контроль. Компанія всі звинувачення відкидає.

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