У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався втекти з України в Угорщину

Прикордонники шукають у річці Тиса чоловіка, який намагався незаконно покинути територію України.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Двох чоловіків помітили, коли вони з гумовим човном рухалися в бік угорського кордону. Побачивши прикордонників, ті кинули човен та почали тікати. Одного чоловіка вдалось затримати, а другий стрибнув у Тису. Течія понесла втікача, а вже за кілька хвилин він зник з поля зору.

Правоохоронці викликали рятувальників та поліцію, тривають пошуки.

Нагадаємо, 28 лютого на кордоні з Молдовою затримали чотирьох чоловіків, які хотіли втекти з України.

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