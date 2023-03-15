Київський метрополітен отримав гуманітарну допомогу для роботи в режимі укриття

Міжнародна Організація з Міграції передала Київському метрополітену гуманітарну допомогу, котра має полегшити перебування містян в метро під час повітряної тривоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба КМДА.

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Зокрема, метрополітен отримав 10,5 тис. розкладних стільців, 1,5 тис. ковдр та 1,5 тис. матраців.

Допомогу розподілять на кожну підземну станцію, яка використовується як укриття.

Стільці можна буде отримати, звернувшись до чергового персоналу на станції. У випадку повітряної тривоги тривалістю понад 12 годин будуть використовуватися ковдри та матраци.