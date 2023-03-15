Київ отримав 8 броньованих “швидких”, які передадуть ЗСУ

Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики “O&H Venari”. Спецтранспорт передадуть на потреби Збройних сил України.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час отримання авто.
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За його словами, про виготовлення 14 спеціальних транспортних засобів домовилися влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики “O&H Venari”.
Сьогодні, 14 березня, керівник фабрики Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію авто — 8 броньованих “швидких”. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість — у дорозі.
Як зазначив Віталій Кличко, автівки поїдуть на передову, щоб рятувати життя українських захисників. Спонсором виробництва та передачі броньованих “швидких” є Міністерство оборони Люксембургу.
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