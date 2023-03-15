Діти з Рівненської області отримали допомогу від польських партнерів

Із польського Підляшшя приїхала гуманітарна допомога дітям Рівненщини. Ковдри, ліхтарики, подовжувачі, термоси, аптечки, шкільне приладдя та інші речі розподілили між 19 закладами освіти. Це, зокрема, спеціалізовані, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, де більшість дітей перебуває цілодобово.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Підляшшя – це новий регіон-партнер Рівненщини. Минулого тижня на зустрічі з Веславою Бурнос обговорили поглиблення партнерських стосунків між регіонами. Домовилися, що співпраця має розвиватися на всіх рівнях – не лише між нашою областю і їхнім воєводством, а й між нашими територіальними громадами», – розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Очільник області також додав, що подаровані речі будуть використовувати як в пансіонах (гуртожитках), так і в укриттях.

Нагадаємо, що 8 березня, під час робочої поїздки в Польщу, начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав меморандум про підтримку Рівненщини з віцемаршалеком Підляського воєводства Веславою Бурнос.