Україна отримає від партнерів майже 300 млн доларів на медицину

Влада США та Глобальний фонд виділять пакет фінансової допомоги для медичної системи України.

Як передає Amazing Ukraine, про це 13 березня розповіли у пресслужбі Кабінету міністрів.

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Там повідомили, що Україна отримає від американських партнерів 118,5 млн. доларів. Фінансування буде розраховане на два роки: 59,5 млн доларів на 2024-й та ще 59 млн – на 2025-й.

Глобальний фонд, у свою чергу, виділить українському уряду 157 млн. доларів допомоги на 2024-2026 роки.

Кошти, серед іншого, спрямують на реалізацію програм стійкої протидії епідемії ВІЛ та туберкульозу в Україні в умовах війни та у післявоєнний період.

«Повномасштабна військова агресія рф поставила перед Україною та її медичною системою прямі та опосередковані виклики. Крім очевидних жахів війни, нам доводиться мати справу і з такими наслідками, як інфляція, руйнування інфраструктури та енергетичної системи. І ми гідно долаємо ці виклики. Безперечно, за величезної підтримки наших партнерів», – заявив голова МОЗ України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно Люксембург відправив в Україну пакет гуманітарної допомоги, до якого увійшли броньовані автомобілі швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.