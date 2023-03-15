Майже 80 нових генераторів: Дніпропетровщина отримала допомогу від іноземних та українських партнерів

75 одиниць з них були надані урядом Південно-Моравського краю Чеської Республіки. Цього тижня їх доставили за сприяння Дніпропетровської обласної ради у співпраці з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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З метою оперативної доставки вантажу та швидкого проходження митних процедур, керівництво Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської торгово-промислової палати об’єднали зусилля, використовуючи наявні в обох організацій важелі та ресурси.

Президент Дніпропетровської торгово-промислової палати Віталій Жмуренко особисто виїхав до польського м. Ярослав, аби прискорити процедуру оформлення гуманітарного вантажу та супроводу генераторів в наш регіон.

Сьогодні генератори вже готові для передачі комунальним закладам, підприємствам критичної інфраструктури та об’єднаним територіальним громадам області.

Пристрої слугуватимуть для забезпечення стабільної роботи громад і комунальних підприємств обласної інфраструктури.

Ще 4 генератори надійшли від благодійного фонду «Сильні разом 2023» та його засновників Юрія Візняка і Ярослава Візняка. Техніку передадуть за сприяння Дніпропетровської обласної ради та депутата Дніпровської міської ради Данила Міро.

«Окупанти не відмовляються від своїх планів та намірів: виведення з ладу енергетичної системи України досі залишається одним з пріоритетних завдань ворога. Наші підприємства, які забезпечують першочергові потреби населення, повинні мати резерви для безперебійної роботи в будь-яких умовах. Вдячний всім, хто підтримує Дніпропетровщину! Разом – сильні », – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.