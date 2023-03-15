Верховний суд Британії став на бік України у справі про «борг Януковича» на $3 млрд

Верховний суд Великої Британії виніс рішення на користь України у справі про «борг Януковича» на $3 млрд.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Справа стосується єврооблігацій на суму $3 млрд, які випустили у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного росією.

Суд дійшов висновку, що ініційовану росією справу потрібно направити на судовий розгляд у відкритому засіданні. Судді вирішили, що аргументи України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії, потрібно за розглянути повною процедурою.

Росія ж намагалася переконати суддів застосувати скорочену процедуру, аби уникнути детального дослідження своїх дій. Однак прохання рф відхилили. Суддя Блер заявив, що позиція захисту України щодо примусу «є однозначно сильною», і «погрози росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році».

«Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій», — пояснили в Мінфіні.

До фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом. Президент Володимир Зеленський також привітав рішення британського суду.

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