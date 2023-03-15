Суд виніс вирок зрадниці, яка наводила ракети на пункти гумдопомоги у Харкові

Зрадниця, яка наводила російські ракети на пункти видачі гумдопомоги у Харкові, проведе у в’язниці 15 років.

Про це повідомили в СБУ.

Жінка була посадовицею одного з державних підприємств Харкова, коли її завербували російські спецслужби. З 25 лютого по 9 березня 2022 року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону та передавала координати місць масового перебування людей.

Ці дані ворог використав для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі. Жінку затримали у березні минулого року під час виконання нею розвідувального завдання.

Суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила ще одного російського агента, який займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони у Харкові.

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