На Київщині та Херсонщині цивільні підірвались на залишеній окупантами вибухівці

У Херсонській та Київській областях на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах підірвались двоє цивільних.

Перший випадок трапився у Станіславській громаді на Херсонщині. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас. Поранення отримав один мирний житель.

На Київщині інцидент стався у Поліській громаді. Чоловік зрізав сухостійні аварійні дерева, коли стовбур впав на невідомий предмет, і той вибухнув. Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та забоєм грудної клітини.

Наприкінці лютого на Херсонщині неподалік села Добрянка двоє людей підірвалися на міні, залишеній окупантами.

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