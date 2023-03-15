В Україні спостерігають стабільне зростання захворюваності на COVID-19 — експерт

В Україні останні кілька тижнів відбувається стабільне зростання захворюваності на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

«У нас було певне затишшя на початку січня місяця. Однак вже ми маємо близько 15 тис. підтверджених випадків за минулий тиждень. Ми так само маємо зростання кількості померлих, маємо зростання кількості госпіталізованих. Ми зараз доходимо до кількості 100 померлих осіб у тиждень», — пояснив Лапій.

Він додав, що прогнози невтішні, враховуючи, що 85% серед померлих — це люди віком понад 60 років.

Тим часом у ФБР заявили, що пандемію COVID-19, ймовірно, спричинив витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані.

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