Зеленський звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

Про це йдеться в указах голови держави. Очільників військових адміністрацій звільнили згідно з поданими ними заявами.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Сергія Гайдая можуть призначити послом України в Казахстані. На посаду очільника Луганської ОВА є кілька кандидатур серед військових.

Причини звільнення голів адміністрацій не повідомляють.

Нагадаємо, наприкінці січня президент вже звільнив очільників Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОВА.

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