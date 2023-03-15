16 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 березня

Сьогодні в Литві відзначають День книгонош. Він присвячений людям, які під час заборони 1864—1904 років контрабандою доставляли книги литовською мовою в райони Російської імперії, де проживали литовці. Рух книгонош був важливою частиною боротьби за збереження самобутності і складовою частиною литовського національно-визвольного руху другої половини XIX — початку XX століття.

В Латвії — День пам’яті легіонерів.

В Словаччині — День інженера.

В Казахстані — День республіканської гвардії.

Яке релігійне свято 16 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих Євтропія, Клеоніка і Василіска, християнських мучеників.

Вони жили у ІІІ столітті в місті Амасії, що на території сучасної Туреччини.

Під час римських гонінь на перших християн братів Євтропія і Клеоніка, а також Василіска кинули до в’язниці і піддали тортурам. А коли вони відмовились зріктися своє віри, їх стратили. Євтропія і Клеоніка розіп’яли, Василіска зарубали мечем.

День ангела 16 березня

Іменини в цей день святкують Василь, Михайло, Севастян, Зіновій, Нонна.

Які історичні події стались 16 березня

587 до н. е. — вавилонський цар Навуходоносор II захопив Єрусалим.

870 — в Болгарії заснована православна церква.

1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін.

1801 — зазнав аварії британський лінійний корабель Invincible — загинуло близько 400 людей.

1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

1935 — у нацистській Німеччині утворено вермахт і запроваджено загальний військовий обов’язок, що стало порушенням умов Версальського договору.

1962 — радянський лідер Микита Хрущов оголосив, що СРСР має міжконтинентальну ракету.

1963 — виверження вулкана на Балі — щонайменше 1700 загиблих.

1978 — у Римі ліві радикали з «Червоних бригад» викрали політика Альдо Моро і через 54 дні вбили його.

1988 — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією під час ірано-іраксткої війни — загинуло кілька тисяч людей.

1998 — папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту.

2014 — російські окупанти провели так званий «референдум» в Криму про приєднання півострова до росії.

2022 — через повномасштабне вторгнення в Україну росію виключили з Ради Європи.

Хто народився 16 березня

1751 — Джеймс Медісон, 4-й президент США (1809—1817).

1771 — Антуан Гро, французький художник.

1787 — Георг Ом, німецький фізик.

1839 — Франсуа Сюллі-Прюдом, французький поет, перший лауреат Нобелівської премії з літератури (1901).

1935 — Сергій Юрський, радянський та російський актор.

1941 — Бернардо Бертолуччі , італійський кінорежисер, володар «Оскара».

1959 — Єнс Столтенберг, норвезький політик, генеральний секретар НАТО (з 2014).

1964 — Ейч Пі Бакстер, соліст і фронтмен гурту Scooter.

1964 — Гор Вербінскі, американський кінорежисер.

1967 — Богдан Титомир, український і російський музикант, реп-виконавець, шоумен.

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