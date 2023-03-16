Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 16 березня.

Російські війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог здійснив 29 авіаційних ударів та 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

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