«800 убитих та поранених на кілометр»: у Британії оцінили втрати рф під Бахмутом

З травня 2022 року сукупні втрати російської армії та ПВК «Вагнер» у битві за Бахмут склали від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, пише Укрінформ.

«Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як рф продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. «вагнерівців» і регулярних російських військових — це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів», — наголосив він.

Стаббс пояснив, що «на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких — бойовики «Вагнера».

Дипломат стверджує, що власнику ПВК Євгену Пригожину «стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав «м’ясорубкою» на сході України».

Також Стаббс припустив, що у росії закінчуються запаси ракет. Про це свідчить збільшення інтервалів між масованими ударами по критичній інфраструктурі України.

За його словами, аналогічна ситуація із забезпеченням російських військ технікою. У зв’язку з великими втратами бронетехніки рф вимушена направляти на фронт застарілі танки Т-62 та раритетні бронетранспортери БТР-50, прийняті на озброєння у 1954 році.

Він підкреслив, що російське військове командування демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог.

«Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість росії зазнають поразки в Україні», — наголосив Стаббс.

Раніше газета The Guardian, посилаючись на оцінку західних офіційних осіб, також писало, що росіяни втратили під Бахмутом до 30 тис. військових. У цю статистику входять як убиті, так і поранені окупанти. Разом з тим втрати ЗСУ джерела видання називати відмовилися, зазначивши тільки, що вони «значно менші».

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